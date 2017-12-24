بمشاركة 32 فريقا.. سحب قرعة كأس خادم الحرمين غداً

نواف السالم(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، عن سحب قرعة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي، غداً الإثنين، بمشاركة 23 فريقاً.

وأوضح الاتحاد، أن نظام القرعة يقضي بأن تبدأ المسابقة من الـ32 بمشاركة فرق دوري المحترفين، ودوري الأمير فيصل بن فهد للمحترفين لأندية الدرجة الأولى، إلى جانب فريقا الزلفي والباحة المتأهلين من تصفيات الدرجتين الثانية والثالثة.

وحلَ أصحاب المراكز الأربعة الأولى في دوريا لمحترفين للموسم الماضي ” الهلال، الأهلي، النصر، الاتحاد ” في المستوى الأول، بينما جاءن الفرق العشرة المتبقية من دوري المحترفين بالإضافة إلى الهابطين من الموسم الماضي فريقي الخليج والوحدة في المستوي الثاني، وجاء في المستوى الثالث 16 فريقاً يمثلون الفرق المشاركة في دوري الأمير فيصل بن فهد للمحترفين.

وصرَح الاتحاد، بأنه ستتم عملية إجراء القرعة من خلال تواجد فرق السمتوى الاولى على أركان القرعة الأربعة، وسحب بقية الفرق بحيث تكون مواجهات دور الـ 32 في المسابقة بين فريق من المستوى الأول أو الثاني ضد فريق من المستوى الثالث وتقرر انطلاق مباريات دور الـ 32 خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير المقبل.