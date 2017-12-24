” تاجر مخدرات دنماركي ” يلقي نفسه للشرطة دون قصد

كوبنهاجن(صدى):

تفاجئ تاجر مخدرات دنماركي، بدخوله سيارة شرطة، ظنًا منه أنها سيارة أجرة، وكان يحمل ألف سيجارة حشيش، وفقًا للشرطة الدنماركية.

وقالت شرطة كوبنهاغن عبر تغريدة لها بموقع ” تويتر “:” استقل تاجر حشيش على عجلة من أمره سيارة أجرة ليل الخميس في حي كريستيانا، وكم كانت المفاجأة كبيرة عندما أدرك أنه صعد إلى سيارة للشرطة “.

وأوقفت الشرطة التاجر على الفور، وتم القبض عليه والتحفظ على مامعه، والذي بلغ 1000 سيجارة حشيش.