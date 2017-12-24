” تاجر مخدرات دنماركي ” يلقي نفسه للشرطة دون قصد
تفاجئ تاجر مخدرات دنماركي، بدخوله سيارة شرطة، ظنًا منه أنها سيارة أجرة، وكان يحمل ألف سيجارة حشيش، وفقًا للشرطة الدنماركية.
وقالت شرطة كوبنهاغن عبر تغريدة لها بموقع ” تويتر “:” استقل تاجر حشيش على عجلة من أمره سيارة أجرة ليل الخميس في حي كريستيانا، وكم كانت المفاجأة كبيرة عندما أدرك أنه صعد إلى سيارة للشرطة “.
وأوقفت الشرطة التاجر على الفور، وتم القبض عليه والتحفظ على مامعه، والذي بلغ 1000 سيجارة حشيش.
الحربي[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 4 ساعات
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، 😂😂😂 ماقصرت وفرت الوقت والجهد على الشرطة الدنماركية والمباحث ، يارجال لهم
كم سنة يدورونك وينشدون عنك في مدينة كوبنهاغن ويقصون أثرك ، أثرك ياللعين مندس بحي كريستانيا 😂
الحين جيت وجابك الله ، سيارة الشرطة تبغى توصلك ببلاش لمكان يعجبك لاهنت يابطل 😂😂😂😂😂😂
مع وافر المحبة.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1560 ] نشر منذ 52 دقيقة
وقع في شر اعماله