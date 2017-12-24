اكتشاف ” نبات كمأة البري ” بفندق بالقرب من برج إيفل
أكتشف علماء فرنسيون، أول ” نبات كمأة بري ” ، ينمو على سطح فندق قرابة برج إيفل، في العاصمة الفرنسية، ويبلغ وزنها 25 غراما، وهي مجرد نبتة كمأة شتوية، وفي العادة تنبت في مناطق جنوب أوروبا ويباع الكيلو غرام الواحد بالآلاف من اليورو.
وأعلن فريدريك مادر الباحث الإيكولوجي الحضري، أنه تم العثور على الفطر تحت شجرة بفندق ميركيور بباريس، كما تم التبرع بنبتة الكمأة لصالح العلم. وأضاف أن الفندق يتمني لو يكون قادر على تقديم الكمأة المزروع محليا لرواده في المستقبل.
وصف المتحف الوطني للتاريخ هذا الاكتشاف بمثال جميل للفوائد البيئية للحدائق المنتشرة في باريس.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40516 ] نشر منذ 6 ساعات
لو القاها باالخلا ما اخذتها ,,
jamalco[ عدد التعليقات: 5687 ] نشر منذ 6 ساعات
وإللي مايطول العنب عنه يقول حامض
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22527 ] نشر منذ 6 ساعات
طيب
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1560 ] نشر منذ 47 دقيقة
من فوائد الكماه أنها شفاء العمى كما قال صلى الله عليه وسلم الكماه شفاء العين