إطلاق مزاد ” مخطط السعيد ” اليوم.. بـ 122 قطعة أرض

نايف السالم(صدى):

تطلق أمانة محافظة جدة، المزاد العلني لـ ” مخطط السعيد ” في مرحلته الثانية، اليوم الأحد، بالمحافظة، ويستمر على مدى يومين، ويشمل 122 قطعة أرض، تحت إشراف وتنظيم طائفة العقار بالمحافظة.

وقال رئيس طائفة العقار بجدة، خالد الغامدي، إن آلية المزاد حددت لكل مواطن شراء قطعة أرض واحدة فقط، حتى تكون فرصة الشراء مهيأة للجميع.

وأوضحت أمانة جدة إن المزاد يقام وفق الآلية الحديثة لتنظيم المزادات التي اعتمدت من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة؛ بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين للتملك العقاري وتوفير السكن الملائم لهم، مشترطة بتقديم شيك مصدق بـ 100.000 ريال لدخول المزايدة.

و كانت قد شهدت المرحلة الأولى إقبالاً من المواطنين على شراء القطع المعروضة للبيع، محققة مبيعات قاربت الـ 50 مليون ريال.