” قياس ” يوفر خدمة اختبار اللغة العربية المجاني عبر موقعه

علي القحطاني(صدى):

وفر المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم، اختبار اللغة العربية المقنن لغير الناطقين بها، عبر موقعه الإلكتروني.

ويهدف المركز أن يتيح هذا الاختبار للجهات المستفيدة كالجامعات ومعاهد تعليم اللغة العربية، للمساعدة في تحديد مستوى الطلاب والطالبات من دارسي اللغة العربية.

وأشار أنه يمكن لأي جهة داخل المملكة أو خارجها التسجيل في صفحة الاختبارات اللغوية بموقع قياس للحصول على هذه الخدمة المجانية : هنا .

يذكر أن المركز الوطني للقياس يسهم دائما في دعم اللغة ، والاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.