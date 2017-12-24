تعليم مكة تنفذ برنامج ” مدونة القصص السمعية ” برياض الأطفال

سعيد العجل(صدى):

شرعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة رياض الأطفال بتنفيذ برنامج مدونة القصص السمعية وذلك عن طريق تسجيل القصص من خلال تدريب المعلمات على برنامج المؤثرات الصوتية، نفذت البرنامج القائدة ريم سالم الصيعري بالتعاون مع روضة إبداع الطفولة وروضة الطموح الحكومية والروضة الأولى والروضة التاسعة عشر والروضة الثامنة و روضة النجاح وبمتابعة من مديرة إدارة رياض الأطفال تهاني قدسي.

يهدف البرنامج إلى تصميم مدونة للقصص السمعية مناسبة للوحدات التعليمية حيث ستتم المشاركة لجميع الروضات الحكومية والأهلية واختيار 5 روضات لمشاركة 3 معلمات من كل روضة كمرحلة أولى. يعقب ذلك اللقاء بالمشاركات وتعريفهن بالبرنامج و التجربة المنفذة ونتائج التجرية و توزيع وحدات الفصل الدراسي الأول على المشاركات وعرض أساسيات ومعايير اختيار قصص الأطفال ليتم كتابة 30 قصة حوارية مناسبة للوحدات التعليمية.

علما بأنه سيتم عرض القصص على لجنة تحكيم مكونة من إدارة رياض الأطفال وقسم اللغة العربية وإدارة التوعية الإسلامية. ثم سيتم تقييم القصص المسجلة من قبل اللجنة المحكمة والتعديل وفق ما تم الاتفاق عليه.

جديرٌ بالذكر بأن الإدارة قد بدأت بتسجيل وحدات الفصل الدراسي الثاني والذي يشمل 30 قصة سمعية.