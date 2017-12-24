ضبط عدد من منافذ بيع الأغذية مخالفة لبيع المنتجات العضوية

سعيد العجل(صدى):

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بإدارة الإنتاج العضوي عدد من منافذ بيع الأغذية بمختلف مناطق المملكة مخالفة لنظام الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية في بيعها وتسويقها للمنتجات العضوية.

وأوضح مدير إدارة الإنتاج العضوي المهندس أيمن بن سعد الغامدي، بأن الجولات الرقابية تستهدف جميع منافذ بيع الأغذية ومنها (الهايبرماركت)، والأسواق المركزية لبيع الخضار والفاكهة، وضبط المراقبين عدد من المخالفات وفقا للمادة من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية.

وتم إصدار عدد (58) إنذار، وعدد (24) عقوبة مالية لهذه المخالفات، ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للمادة الثانية من نظام الزراعة العضوية والتي تهدف إلى تنظيم نشاط الزراعة العضوية بالمملكة وحمايته من أي ممارسات خاطئة.