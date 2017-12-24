قرار بترقية 6625 فردا من منسوبي الحرس الوطني

عادل الحربي(صدى):

أصدر سمو الأمير خالد بن عبدالعزيز عياف، وزير الحرس الوطني، قراراً بترقية 6625 فرداً من منسوبي الحرس الوطني لعام 1439هـ في مختلف الرتب العسكرية، من رتبة جندي إلى رتبة رئيس رقباء لجميع التخصصات بكافة القطاعات والوحدات للفترة الأولى.

من جانبه، أكد رئيس هيئة شؤون الأفراد بالحرس الوطني، اللواء مساعد بن عبدالعزيز بن شلهوب، أن هذه الترقيات ستعزز القطاعات والوحدات بالحرس الوطني بالكوادر المؤهلة من خلال الشواغر المتاحة والترقيات المستحقة.

و جاءت هذه الترقية، بعد اكتمال الشروط وفق نظام خدمة الأفراد، وهي تعد حافزاً لهم لمواصلة ومضاعفة جهودهم لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.