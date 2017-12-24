قيادية حوثية سابقة تكشف انتهاكات بشعة تعرض لها المؤتمريين

فهمي محمد(صدى):

كشفت وكيلة وزارة الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب سابقاً، نورا الجروي، عن انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدة أنه تم تصفية أكثر من 2000 شخصية من المؤتمر الشعبي العام واعتقال ما يقرب من 3000 منهم.

وأوضحت ” الجروي ” عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام حالياً، أن هذه الانتهاكات تضاعفت بعد اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، داعية جميع المؤتمريين إلى الانضمام للشرعية والتحالف العربي، واتخاذ موقف حاسم لتطهير اليمن من الإرهاب، آملة أن يتم تشكيل مقاومة داخل العاصمة صنعاء للتمكن من استعادتها.