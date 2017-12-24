” آل شيخ ” يرد على أكاذيب قطر بشأن انسحاب ” الأخضر ” من خليجي 23

ماجد محمد(صدى):

نفى تركي آل الشيخ، مستشار بالديوان الملكي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية، والاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي، خبر نقلته ” دسمان نيوز ” .

وقالت ” دسمان نيوز ” في نص الخبر ” تركى آل شيخ، يمهل اللجنة المنظمة يوم واحد فقط مقابل إبعاد المنتخب القطري من بطولة الخليج، أو انسحاب السعودية والإمارات والبحرين؛ بسبب اقحام السياسة في الرياضة ورفع تيشيرت تميم المجد في مباراة قطر واليمن ” .

و علق ” آل الشيخ ” على الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” غير صحيح، لن تقف الدويلة عن تلفيق الأخبار الكاذبة ” .