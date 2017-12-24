رصد 1257 مخالفة بيئية خلال حملة الـ 1001 منشأة بالرياض

عادل الحربي(صدى):

أنهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس الأول حملة الـ1001 منشأة التي نُفذّت بمنطقة الرياض بهدف الالتزام البيئي لتلك المنشآت وتطبيق النظام العام للبيئة وللائحته التنفيذية.

وأفاد الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي , أن الحملة التي استمرت 10 أيام رصدت 1257 مخالفة بيئية مختلفة على 1060 منشأة , مشيراً إلى ان الحملة اعتمدت على آلية عمل متوافقة مع النظام العام للبيئة .

وبين أن أبرز المخالفات التي جرى رصدها كانت حول مزاولة نشاط بدون ترخيص بيئي , وعدم وجود سجلات بيئية لدى المنشأة , وعدم وجود خطة طوارئ، والتخلص من النفايات الخطرة والسامة عن طريق جهة غير مؤهلة من قبل الهيئة , وعدم توفر خزان حماية أسفل خزان الوقود الموجود بالمنشأة .

وأوضح أن الحملة ستنتقل إلى المرحلة الثانية لاستكمال آلية التفتيش البيئي المعتمدة في المنطقة الشرقية , مؤكدا أن الحملة جاءت لترسيخ مفهوم التفتيش البيئي على المستوى الوطني خاصة لدى أصحاب المنشآت ولدى الجهات الحكومية المسؤولة عنها , وكذلك لرفع مستوى الالتزام لدى المنشآت والمسؤولين عنها وإحاطتهم بأهمية المحافظة على البيئة والإجراءات الصحيحة للتعامل مع أي مشاكل أو طوارئ أو مستجدات بيئية , واطلاع المسؤولين وأصحاب المنشآت ذات التأثير البيئي بأهمية تنفيذ إدارة بيئية مناسبة ووضع الخطط البيئية اللازمة لتشغيل المنشأة .