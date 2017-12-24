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بالصور.. ” وطن بلا مخالف ” تضبط المخالفين أثناء التخفي بالقصيم

بالصور.. ” وطن بلا مخالف ” تضبط المخالفين أثناء التخفي بالقصيم
سالم المطيري(صدى):

تواصل الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” ، في حملاتها وجهودها لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات اللازمة عليهم.

وتمكنت الحملة من ضبط عدد من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في القصيم، رغم محاولة البعض منهم الهرب أو التخفي.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40516 ] نشر منذ 5 ساعات

اطرحوهم وخيبوا تعبهم ,,

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