بالصور.. ” وطن بلا مخالف ” تضبط المخالفين أثناء التخفي بالقصيم
تواصل الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” ، في حملاتها وجهودها لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات اللازمة عليهم.
وتمكنت الحملة من ضبط عدد من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في القصيم، رغم محاولة البعض منهم الهرب أو التخفي.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5881 ] نشر منذ 6 ساعات
بنغالي راس الحيه والاجرام
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22527 ] نشر منذ 6 ساعات
الله المستعان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40516 ] نشر منذ 5 ساعات
اطرحوهم وخيبوا تعبهم ,,