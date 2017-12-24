بالصور.. ” وطن بلا مخالف ” تضبط المخالفين أثناء التخفي بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

تواصل الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” ، في حملاتها وجهودها لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات اللازمة عليهم.

وتمكنت الحملة من ضبط عدد من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في القصيم، رغم محاولة البعض منهم الهرب أو التخفي.