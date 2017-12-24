16 سيارة نقل ” مياه ” مخالفة للاشتراطات بمكة

نايف السالم(صدى):

ضبطت بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة، عددا من سيارات نقل المياه المخالفة، ضمن حملتها على السيارات المخالفة التي تقوم بتوزيع المياه على أنحاء المدينة.

وتمكن مراقبي البلدية الممثلين في قسم المواد الغذائية ومراقبة الأسواق التجارية والنظافة، من ضبط 16 سيارة من نوع ” دينا بكب ” ، تتولى التوزيع على المحلات والمنازل والبقالات، وأسفر الضبط عن عدم مطابقة هذه السيارات للاشتراطات؛ وذلك خلال الثلاثة الشهر الماضية.

وقال رئيس قسم المواد الغذائية، محمود برناوي، إن البلدية صادرت حوالي 630 عبوة، ذات 19 لتر مابين زرقاء وبيضاء، كما تم حجز السيارات المخالفة بالبلدية، وإحالة المخالفين لوزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأكد على سعي البلدية الدائم للقضاء على هذه الظاهرة السلبية بشكل نهائي.