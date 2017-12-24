مواطنون يرصدون سلبيات وإيجابيات زواج الأقارب.. ويؤكدون: سلاح ذو حدين

نايف السالم(صدى):

يتسبب زواج الأقارب في بعض الأحيان في وقوع العديد من المشكلات، مما أدى في النهاية إلى اقتران زواج الأقارب بالسلبية، إلا أنه على الجانب الأخر يرفض البعض تعميم السلبية أو الإيجابية على الأمر.

وفي هذا الصدد دشن النشطاء هاشتاق ” زواج الأقارب سلبي أم إيجابي ” ؛ للحصول على إجابات قوية من واقع خبرة وتجارب المواطنين المختلفة؛ التي قد ساهم في تغير وجهة نظر البعض.

وترصد ” صدى ” أبرز تغريدات المتابعين عبرالهاشتاق، فيما يتعلق بسلبيات وإيجابيات زواج الأقارب.

قالت مشاعل: ” سلبي نوعاً ما واجابي بالوقت نفسه ” ، وفي السياق ذاته غرد صالح: ” هو سلاح ذو حدين أم أن يهدم العلاقة بين العائلتين او يقوى العلاقة بينهما . واعتقد انه ايجابي لو حسن الاختيار ” .

وأضافت ناشطة باسم ” إكليل الورد ” : ” العلاقة الزوجية علاقة لا تعترف بالقرب أو البعد ” ، بينما رأت ” نهاوند ” أنه سلبي، مغردة: ” سلبياته أكثر من ايجابياته.. الأقارب عقارب ” .

وأوضح ” سالم الرحيمان ” عن تجربة: ” سلبي،قبل كنت اتمنى اتزوج من الاقارب بس مع مرور السنوات حرمت اني اخذ من الاقارب ” .

وغرد عبد السلام الميموني بموضوعية قائلًا: ” الزواج قسمه ونصيب وكلهم ايجابي والمشاكل في كل بيت وكل اسره وتعتمد علي الزوجين وتفاهمهم من البداية ” .

وأشارت ” روسين ” ، إلى أن الأهم في الزواج هو أن يكون الزوج شخصية جيدة، مغردة: ” مايهم يكون من الاقارب أو بعيد مو هنا المشكله اهم شي يكون رجال قد رجولته وتكون هي قد المسؤوليه ” .

ويرى ” عبود ” أن زواج الأقارب أمر إيجابي، بقوله: ” فيه ميزة قوية وهي أنك تعرف البنت زين وتعرف أهلها وطبايعهم ما تنصدم بشيء عقب ما تتزوج ” .