مواطنون يرصدون سلبيات وإيجابيات زواج الأقارب.. ويؤكدون: سلاح ذو حدين
يتسبب زواج الأقارب في بعض الأحيان في وقوع العديد من المشكلات، مما أدى في النهاية إلى اقتران زواج الأقارب بالسلبية، إلا أنه على الجانب الأخر يرفض البعض تعميم السلبية أو الإيجابية على الأمر.
وفي هذا الصدد دشن النشطاء هاشتاق ” زواج الأقارب سلبي أم إيجابي ” ؛ للحصول على إجابات قوية من واقع خبرة وتجارب المواطنين المختلفة؛ التي قد ساهم في تغير وجهة نظر البعض.
وترصد ” صدى ” أبرز تغريدات المتابعين عبرالهاشتاق، فيما يتعلق بسلبيات وإيجابيات زواج الأقارب.
قالت مشاعل: ” سلبي نوعاً ما واجابي بالوقت نفسه ” ، وفي السياق ذاته غرد صالح: ” هو سلاح ذو حدين أم أن يهدم العلاقة بين العائلتين او يقوى العلاقة بينهما . واعتقد انه ايجابي لو حسن الاختيار ” .
وأضافت ناشطة باسم ” إكليل الورد ” : ” العلاقة الزوجية علاقة لا تعترف بالقرب أو البعد ” ، بينما رأت ” نهاوند ” أنه سلبي، مغردة: ” سلبياته أكثر من ايجابياته.. الأقارب عقارب ” .
وأوضح ” سالم الرحيمان ” عن تجربة: ” سلبي،قبل كنت اتمنى اتزوج من الاقارب بس مع مرور السنوات حرمت اني اخذ من الاقارب ” .
وغرد عبد السلام الميموني بموضوعية قائلًا: ” الزواج قسمه ونصيب وكلهم ايجابي والمشاكل في كل بيت وكل اسره وتعتمد علي الزوجين وتفاهمهم من البداية ” .
وأشارت ” روسين ” ، إلى أن الأهم في الزواج هو أن يكون الزوج شخصية جيدة، مغردة: ” مايهم يكون من الاقارب أو بعيد مو هنا المشكله اهم شي يكون رجال قد رجولته وتكون هي قد المسؤوليه ” .
ويرى ” عبود ” أن زواج الأقارب أمر إيجابي، بقوله: ” فيه ميزة قوية وهي أنك تعرف البنت زين وتعرف أهلها وطبايعهم ما تنصدم بشيء عقب ما تتزوج ” .
شاعر صدى[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 6 ساعات
من واقع خبره زواج الاقارب سلبي نوع ما
بسبب لو حصلت مشاكل بين اهل الزوجة واهل الزوج راح تأثر على الزوجين
لايكثر[ عدد التعليقات: 19218 ] نشر منذ 6 ساعات
سلبي لكن بالاخر كلو نصيب
فهد[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 5 ساعات
الابتعاد عن زواج الاقارب افضل من ناحية الامراض الوراثية وهذه نصيحة د/ عيسى فقيه
كان زمان[ عدد التعليقات: 2178 ] نشر منذ 5 ساعات
من واقع عائلي بأكثر العوائل …
المشاكل تعم على الجميع وبالذات الأخوات والأمهات ……
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5881 ] نشر منذ 5 ساعات
مافيه احد يأخذ اكثر من نصيبه انا اريد وانت تريد والله يفعل مايريد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40516 ] نشر منذ 5 ساعات
يعتمد على توفيق رب العالمين ,, لاتكثر كلام ,,
,, من الأقارب او البعيد او حتى من العقارب ,, يعتمد على توفيق الله ,,
الحربي[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 4 ساعات
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، زواج الأقارب هو الأفضل والأمثل والأكمل ، كيف تطيعك نفسك تترك بنت عمك أو بنت عمتك
أو بنت خالك أو بنت خالتك وتروح تتزوج بنت ماهي من (( لحمك ولادمك )) ، صراحة أكبر غلطة أن الرجال يتزوج
من بنت غريبة لايعرف أصلها ولا فصلها ولا طبايعها ولايعرف كيف تربت ولايعرف سجلها (( بالشرف )).
لذلك الرجال اللي يتزوج بنت من أقاربه (( من لحمه ودمه )) يعيش أسعد إنسان على وجه الأرض
ويحافظ على جيناته الوراثية لأبناءه وأحفاده والأجيال القادمة من نسله ، ثبات وإستقرار إلى الأبد ☝️☝️☝️
مع وافر المحبة.
بنت النور[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 3 ساعات
كلا ياخذ نصيبه
درة البسامي[ عدد التعليقات: 1000 ] نشر منذ 3 ساعات
الزواج قسمة ونصيب…
والأصل في الزواج الإيجابية ومنها تقوية الأواصر والترابط بين الأسر….
ولكن …نحن بتصرفاتنا من نجعله سلبي في بعض الأحيان….
999000[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
من واقع تجربة .. زواج الاقارب افضل بمليون مرة .. بسبب انه عادة ماتكون العوائل متوافقة على اغلب العادات .. لكن يوجد مشكلة وهي عناد وعبط اهل الزوجين والكل يبي يفرض رايه .. عشان كذا لازم يكون الزوجين متوافقين جدا والرجل خاصة لازم يكون حازم ومايسمح لاي احد يفرض رايه حتى لو كان صحيح ((ماعدا النصيحة المنطقية فقط ))
jamalco[ عدد التعليقات: 5687 ] نشر منذ 2 ساعتين
صدق من قال بعض الأقارب عقارب والبعد عنهم غنيمه
رعد ***[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 2 ساعتين
لحمك لحمك إن ماحبك رحمك
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7263 ] نشر منذ 60 دقيقة
الزواج توفيق من رب العباد سواء من الاقارب او غيره
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1560 ] نشر منذ 44 دقيقة
الاقارب عقارب
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 631 ] نشر منذ 18 دقيقة
التوفيق في كل شي من الله،ولكن علم الجينات يحذرمن هذا النوع من الزواجات،((أمراض وراثية)) وكل شي من الله،وإليه جل وعلا.
بعض المشاكل بين الأقارب،للأسف الشديد تكون من هذا النوع من الزيجات ،بعد ماكانوا ……………..أصبحوا.
نسأل الله ان يديم الألفة والتآنس والمحبة.
Amq[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 16 دقيقة
كل الي يقول زواج الاقارب سلبي كذابين لان ماعندهم اي دليل يثبت مضاره لو فيهم خير الزوجين بتستمر حياتهم على احسن مايكون بس لو فيه قلت حيا ماراح يستمرو وفي الاخير يرمونها على النصيب والا على زوج الاقارب كل عائلتي متزوجين من قرايبي ولله الحمد مافيه اي سلبيات