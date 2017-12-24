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بالفيديو.. بكاء طفل محارب بعد تجنيده من قبل الحوثيين باليمن

بالفيديو.. بكاء طفل محارب بعد تجنيده من قبل الحوثيين باليمن
فهمي محمد(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل يمني ” محارب ” لا يتعدى عمر الـ15، تم تجنيده من قبل ميلشيا الحوثي وإبعاده عن أهله.

وظهر في الفيديو الطفل وهو يحاور عنصر من الجيش اليمني بعد أن ألقى القبض عليه في ” بيجان ” في حالة بكاء شديدة، والذي أكد أنه تم تجنيده من قبل ” الجماعة ” في إشارة منه إلى ميلشيا الحوثي، بعد أن أوضح أنه من بلدة ذمار.

وعندما تتطرق عنصر الجيش إلى الحديث عن والدته ومصيرها، أجهش الطفل في البكاء رافضًا الحديث.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 40516 ] نشر منذ 5 ساعات

هذا ماجناه عليك الحوثي ولم يجن عليك احد ,,

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