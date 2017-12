بالفيديو.. بكاء طفل محارب بعد تجنيده من قبل الحوثيين باليمن

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل يمني ” محارب ” لا يتعدى عمر الـ15، تم تجنيده من قبل ميلشيا الحوثي وإبعاده عن أهله.

وظهر في الفيديو الطفل وهو يحاور عنصر من الجيش اليمني بعد أن ألقى القبض عليه في ” بيجان ” في حالة بكاء شديدة، والذي أكد أنه تم تجنيده من قبل ” الجماعة ” في إشارة منه إلى ميلشيا الحوثي، بعد أن أوضح أنه من بلدة ذمار.

وعندما تتطرق عنصر الجيش إلى الحديث عن والدته ومصيرها، أجهش الطفل في البكاء رافضًا الحديث.

Heartbreaking video of a child soldier captured while fighting for Houthis n Baihan, Shabwa, last week. Child is n 9th grade & is from Dhamar province. According to UN, Houthis r responsible for 72% of child soldiers n #Yemen pic.twitter.com/ixqsTNLQfe

