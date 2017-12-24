دراسة: كثرة الإنجاب تسرع شيخوخة المرأة

لندن(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن النساء اللائي يرغبن في الحفاظ على الحيوية والجمال، ينبغي أن يحتفظن بأسرة صغيرة، وأن لا ينجبن أكثر من طفلين، حيث أن عملية الإنجاب قد تسرّع الشيخوخة لدى النساء.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا العدد المحدود من الأطفال يجعل المرأة أكثر شباباً وجاذبية، في مقابل أن الأسرة متعددة الأطفال ومع منتصف العمر تبدو فيها الأم أكبر سناً وبجلد شاحب وأقل حيوية.

والسبب بحسب الدراسة التي أجرتها جامعة ” باث ” البريطانية، يعود إلى الأُثر الذي يوجده الحمل والرضاعة الطبيعية بالإضافة إلى رعاية الأطفال.

فأي طفل إضافي يعمل على زيادة الإجهاد التأكسدي لدى الأم، وهو نوع من الخلل الكيميائي الذي يتسبب في الشيخوخة المبكرة.

وقد راجعت الدراسة صور 500 امرأة في منتصف العمر لمعرفة أيهم تبدو أكثر جمالاً وأصغر سناً، ومقارنة ذلك بعدد الأطفال لكل منهم.

معاناة أسرية

كذلك تقول دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للأنثروبولوجيا الفيزيائية، بقيادة جامعة جاجيلونيان في بولندا: ” لقد ظهر أن النساء اللائي لديهن أطفال أقل وبعد انقطاع الطمث، يكن أكثر جاذبية وأكثر صحة كذلك “.

وتكافح العديد من النساء للحفاظ على شبابهن وسط معاناة في قلة النوم والاجتهاد في تربية الأطفال، الذين يأخذون من سنوات العمر.