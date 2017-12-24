وحدات الأحوال المدنية تخدم المواطنين في 3 مناطق بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

تواصل وحدات الأحوال المدنية المتنقلة عملها الدؤوب لخدمة المواطنين في مختلف أرجاء المملكة، حين تتواجد هذا الأسبوع في مقر قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان على مدار ثلاثة أيام من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل، على أن تنتقل بعد ذلك إلى إدارة جوازات المنطقة لتقديم خدماتها على مدار يومي الاربعاء والخميس المقبلين.

وتخدم وحدة أخرى متنقلة هذا الأسبوع سكان محافظة الاسياح بمنطقة القصيم ولمدة خمسة أيام متواصلة ، إذ خصص يومي الأحد والاثنين لخدمة الرجال، على أن تخدم النساء أيام الثلاثاء والإربعاء والخميس القادمة، كما تتواجد وحدة متنقلة أخرى في منطقة حائل وتحديداً محافظة الشملي لخدمة الرجال على مدار الأسبوع الحالي.

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن أحد أهداف العمل في القطاع هو تطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة من خلال زيارات الوحدات المتنقلة لسائر مناطق المملكة وخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وأضاف أن الأحوال المدنية تحرص على تواجد الوحداتها المتنقلة في مختلف المحافظات والقرى التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية، وذلك حسب توجيهات سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، الذي أوصى بضرورة تفعيل وتكثيف زياراتها لتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وبين الجاسر أن الوحدات المتنقلة تقدم جميع خدمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الاسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية ( الزواج، الطلاق، الوفاة، الولادة ) وغيرها.

يذكر أن الوحدات المتنقلة تعد إحدى الخدمات التقنية الميدانية، وهي بمثابة مكتب متنقل مجهز بأحدث وسائل التقنية، يشرف عليها فرق رجالية ونسائية مدربة على اعلى المستويات.