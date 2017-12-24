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بالصور.. إتلاف 113 كيلو أغذية فاسدة بقباء

بالصور.. إتلاف 113 كيلو أغذية فاسدة بقباء
نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، عن قيام بلدية قباء بإتلاف 113 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إحالة 6 مخالفين لوحدة الضبط.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” قامت الفرق الرقابية بأمانة المدينة بتنفيذ الحملة التصحيحية في نطاق بلدية قباء وخلال الحملة تم زيارة 4 منشآت صحية و محلين تجارية نتج عنها إتلاف 113كيلو من المواد الغذائية الغير صالحه للاستهلاك وتم إحالة 6 عمال مخالفين لوحدة الضبط و إغلاق محل مخالف للاشتراطات و الأنظمة “.

 

 

 

 

 


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