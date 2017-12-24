شيلة ” زلزلة ” الأكثر استماعا في المملكة بحسب ” جوجل “

نورة الشهري(صدى):

تصدَرت شيلة ” زلزلة ” للمنشد بدر الشعيفاني، قائمة الأغنيات الأكثر سماعاً في المملكة لعام 2017 بحسب إحصائيات محرك البحث جوجل.

وجاءت أغنية ” عوافي ” للناشط الكوميدي محمد الحمدان في المركز الثالث، بعد أغنية ” ديسباسيتو ” الأسبانية، وفي المركز الرابع جاء كليب الأطفال ” صه ” لفرقة 5 أضواء.

وحلت شيلة ” تحزم تحزم ” للمنشد مشاري بن نافل انتزعت، المركز الخامس، بينما جاءت الفنانة ” بلقيس ” في المرتبة السادسة عن أغنية ” حقير الشوق ” من كلمات فهد جمال والحان فايز السعيد.