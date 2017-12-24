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بالفيديو.. حليمة بولند ” أنا تقيط العقال “

بالفيديو.. حليمة بولند ” أنا تقيط العقال “
خالد الظفيري(صدى):

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب ظهورها في مقطع فيديو طريف وهي تقول ” أنا تقيط العقال ” .

حيث ظهرت حليمة في مقطع فيديو وهي تقدم برنامج برفقة فنان الكوميديا طارق العلي ، وكانا يتناقشان في احد المواضيع واصبح طارق العلي يسكتها ويقول ياحليمة حليمة فردت قائلة ” والله ما نخيت الخوف وين العقال انا تقيط العقال ” .

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 40493 ] نشر منذ 21 دقيقة

الطيور على اشكالها تقع ,,

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