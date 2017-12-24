بالفيديو.. حليمة بولند ” أنا تقيط العقال “
أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب ظهورها في مقطع فيديو طريف وهي تقول ” أنا تقيط العقال ” .
حيث ظهرت حليمة في مقطع فيديو وهي تقدم برنامج برفقة فنان الكوميديا طارق العلي ، وكانا يتناقشان في احد المواضيع واصبح طارق العلي يسكتها ويقول ياحليمة حليمة فردت قائلة ” والله ما نخيت الخوف وين العقال انا تقيط العقال ” .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40493 ] نشر منذ 21 دقيقة
الطيور على اشكالها تقع ,,