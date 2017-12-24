بالفيديو.. حليمة بولند ” أنا تقيط العقال “

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب ظهورها في مقطع فيديو طريف وهي تقول ” أنا تقيط العقال ” .

حيث ظهرت حليمة في مقطع فيديو وهي تقدم برنامج برفقة فنان الكوميديا طارق العلي ، وكانا يتناقشان في احد المواضيع واصبح طارق العلي يسكتها ويقول ياحليمة حليمة فردت قائلة ” والله ما نخيت الخوف وين العقال انا تقيط العقال ” .