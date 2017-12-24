وظائف شاغرة بنادي ضباط قوى الأمن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن نادي ضباط قوى الأمن عن احتياجه لموظفين، لتوفر العديد من الوظائف الشاغرة.

تشمل الوظائف على، محاسب زبائن، وطباخ، وكابتن، وسكرتير، وخباز، وفني أجهزة إنذار حريق، ومدرب لياقة بدنية، ومشرف تنظيف أواني، وفني حاسب آلي.

وأكد النادي على أن يكون المتقدمين لهذه الوظائف فقط من السعوديين والسعوديات.

وأشار إلى الشروط المطلوب توافرها في من يرغبون في التقديم كالتالي: أن يكون سعودي الأصل، وإجادة اللغة الإنجليزية، وحسن المظهر، وأن يكون المؤهل يتناسب مع المهنة المطلوبة.