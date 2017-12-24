الجمارك: رصد 40730 عملية ضبط أمني خلال عام 1438 هـ

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الجمارك السعودية، أنه تم رصد 40730 عملية ضبط أمني على مختلف الأنواع من الأصناف الممنوعة خلال عام 1438هـ.

وأوضحت الجمارك أن تم ضبط 117 عملية تسلل للمملكة بعدد 144 شخص، و509 عملية ضبط تهريب أسلحة بعدد 695800 قطعة سلاح، و106 عملية تهريب للذخائر بعدد 161820 ذخيرة، بالإضافة إلى ضبط عملية تهريب واحد للمتفجرات بكمية 0.87 كيلو جرام.

وأضافت الجمارك أنه على صعيد المواد المخدرة تم ضبط 857 عملية تهريب، حيث تم ضبط 54430978 حبة مخدر، و761 كيلو جرام مخدرات، بالإضافة إلى 1730 عملية تهريب دخان، بعدد 866307 .

كما تم ضبط 313 عملية تهريب أوراق نقدية بقيمة 23963592 ريال، و108 عملية تهريب ذهب ومجوهرات بقيمة 18606435 ريال.