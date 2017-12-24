بالصور.. ” الغامدي ” يدشن خدمة ” التوقيع الإلكتروني ” ويشرف على بدء العمل بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

قام مدير عام بريد منطقة الباحة الأستاذ /عثمان بن عبد الله الغامدي بجولة ميدانية بعد ان تم الانتهاء من إعادة تأهيل مكاتب البريد الرسمي والتوزيع وإصلاحات المجمع البريدي ببريد منطقة الباحة وصالة القبول الرئيسية للبريد الرسمي كما قام بتدشين إطلاق التوقيع الإلكتروني لجميع مندوبي الإدارات الحكومية بمنطقة الباحة .

ومن جانبه أوضح مدير عام البريد الرسمي بمنطقة الباحة الأستاذ / طارق بن علي الزهراني ان البريد الرسمي احد قطاعات البريد السعودي الذي له اهميته حيث يمثل حلقت الوصل بين جميع القطاعات الحكومية ولذلك تم تطوير العمل واستحداث احدث البرامج التقنية والآليات الحديثة في جميع مراحل معالجة البريد الرسمي لضمان إنجاز العمل باعلى دقة واسرع وقت مع ضمان الارشفة الالكترونية وتوثيق الاستلام والتسليم بشكل آلي وهذه التحديثات لها اهمية عالية وتتم بشكل مستمر لمواكبة الرؤية الوطنية 2030 بمتابعة من قبل سعادة رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد العبد الجبار.

في نهاية الجوله سلم مدير عام البريد الرسمي بمنطقة الباحة طارق الزهراني درعا تذكارية لسعادة مدير عام بريد منطقة الباحة الاستاذ عثمان بن عبد الله الغامدي لاسهاماته المميزة في تطوير وتحسين الخدمات البريدية في منطقة الباحة .