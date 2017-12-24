الموظفون في ارتقاب راتب ” برج الجدي ” .. ونصائح للإدخار
يجلس الموظفون من المقيمين والمواطنين في ارتقاب، لموعد صرف راتب شهر ربيع الآخر ” برج الجدي ” ، حسب التقويم الشمسي، والذي يصرف يوم الثامن من شهر ربيع الآخر 1439 هـ، أي 26 من شهر ديسمبر الجاري بالتقويم الميلادي .
وتصرف الرواتب بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 551 الذي صدر في تاريخ 1437/12/25 هجرية بصرف رواتب موظفي الدولة، كما جاء في المرسوم الملكي الصادر برقم م/6 وتاريخ 1407/4/12 هجرية، وذلك طبقاً للتقويم الشمسي الهجري.
وينصح خبراء الاقتصاد بعدة أمورالحفاظ على الرواتب، وذلك بتحديد الأولويات وتجنب شراء الأشياء التي لا نحتاج إليها، وانتظار وقت التخفيض، ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، و الاستثمار في حالة توفّر قدر معقول من المال ينصح باستثمار هذا المال في مشروع بعد إعداد الدراسات اللازمة.
توق[ عدد التعليقات: 13693 ] نشر منذ 31 دقيقة
عادي لاتكبرون الموضوع
تحسسونا الناس بتموت من الجوع
الله الرازق لافلان ولا علان ولا راتب كثير او قليل
شوفو غيرنا شلون عايشين
وتحمدون الله احنا في نعمة