الموظفون في ارتقاب راتب ” برج الجدي ” .. ونصائح للإدخار

علي القحطاني(صدى):

يجلس الموظفون من المقيمين والمواطنين في ارتقاب، لموعد صرف راتب شهر ربيع الآخر ” برج الجدي ” ، حسب التقويم الشمسي، والذي يصرف يوم الثامن من شهر ربيع الآخر 1439 هـ، أي 26 من شهر ديسمبر الجاري بالتقويم الميلادي .

وتصرف الرواتب بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 551 الذي صدر في تاريخ 1437/12/25 هجرية بصرف رواتب موظفي الدولة، كما جاء في المرسوم الملكي الصادر برقم م/6 وتاريخ 1407/4/12 هجرية، وذلك طبقاً للتقويم الشمسي الهجري.

وينصح خبراء الاقتصاد بعدة أمورالحفاظ على الرواتب، وذلك بتحديد الأولويات وتجنب شراء الأشياء التي لا نحتاج إليها، وانتظار وقت التخفيض، ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، و الاستثمار في حالة توفّر قدر معقول من المال ينصح باستثمار هذا المال في مشروع بعد إعداد الدراسات اللازمة.