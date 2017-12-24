معهد الرياض للتقنية يعلن استمرار فترة استقبال طلبات التسجيل إلكترونيا

حمود العنزي(صدى):

أعلن معهد الرياض للتقنية عن استمرار فترة استقبال طلبات التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للمعهد للدفعة الـ 22 هنا .

وأوضح المدير التنفيذي أحمد البكري أن المعهد هو أحد معاهد الشراكات الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الهادف إلى تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل بكل جدية حيث يركز في العام التدريبي الأول على اللغة الانجليزية والرياضيات والحاسب الآلي ثم في السنة الثانية ينتقل المتدرب للتركيز على التخصص من خلال المحاضرات والورش والمختبرات العملية.

واشترط المعهد في المتقدم أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة بنسبة 70% والقدرات 60%، وأن لا يتجاوز عمره عن 23 عامًا، مبينًا أن التخصصات التي تم فتحها للفصل القادم هي: الدبلوم العالي في تخصص الالكتروميكانيكا الدبلوم العالي في تخصص الطباعة والتغليف.