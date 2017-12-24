صحة مكة تنفذ برنامج ” أداء الصحة الهادف “

نايف السالم(صدى):

تواصل صحة مكة المكرمة تنفيذ برنامج أداء الصحة الهادف لتعزيز فعالية الكفاءة وزيادة الإنتاجية، وتقليل الهدر وبناء ثقافة رفع الأداء لتحقيق معايير عالمية للرعاية في جميع مستشفيات الصحة، من خلال تطوير مواردها، وقياس الأداء الفعلي لتحديد الفجوات وتنفيذ مشاريع تحسين هادفة، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتحول الوطني 2020م نحو تحقيق رؤية المملكة2030م، إذ يشمل حالياً 70 مستشفى (مرجعي-عام-صحة نفسية)، حيث يتم تطبيق ما يقارب على43 مؤشرًا لقياس الأداء في 7 محاور خدمية، إذ تم تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات بصحة مكة المكرمة .

وتمكّن مستشفى الولادة والأطفال من تحسين مؤشر أداء مدة استقبال المريض من مدخل الطوارئ ووصوله للطبيب المعالج، حيث انخفض الوقت المستقطع من 1:16ساعة إلى 60 دقيقة، كذلك تخفيض وإعادة توجيه المرضى لمراكز الرعاية الصحية الأولية للحالات غير الطارئة التي لا تحتاج خدمات حرجة طارئة من 92% إلى 56 % ، وذلك حرصاً على حصول المريض للخدمة الصحية بجودة وكفاءة عالية.

وجرى إنشاء فريق من قسم جراحات اليوم الواحد في مستشفى الملك فيصل, للعمل على تفعيل سياسات واجراءات القسم وزيادة عدد العمليات, حيث أسهم ذلك في زيادة عدد الحالات من حالة واحدة باليوم إلى 4 حالات باليوم، كذلك زيادة إستخدام القسم من 22% الى 73% إذ سيتيح ذلك تقليل قوائم الانتظار للعمليات بشكل عام .

فيما نفّذ مستشفى الملك عبدالعزيز, مشروع جدولة العمليات فتبدأ الحالة الأولى في الوقت المجدول لها يوميًا، بحيث لا تتأخر وتؤثر على باقي جدول العمليات ورفعها حتى وصلت إلى 80% مما إنعكس على زيادة مؤشر الإستخدام الأمثل للعميات .

وقام مستشفى النور التخصصي بتنفيذ مشروع في أقسام التنويم يعمل على تقليص الفترة ما بين خروج المريض ومغادرته الفعلية من المستشفى، حيث كان يستغرق 6 ساعات للخروج الفعلي وقلص ليصبح 4 ساعات, وتنشيط مرور الإستشاريين في عطلة نهاية الأسبوع في إطار إستمرار الخدمات الصحية المقدمة للمريض على مدار الاسبوع, حيث كانت نسبة مرور الإستشاريين قبل بداية المشروع تصل بنسبة 12% ووصلت بعد التطبيق الى 26%