فيديو صادم لمعلمة تقسو على أطفال حضانة

بكين(صدى):

طالب عدد من أولياء الأمور اقالة معلمة بإحدى الحضانات في مقاطعة شنشي بشمال شرق الصين، لاعتداءها على ابناءهم بالضرب.

جاء ذلك عقب نشر لقطات صادمة للمعلمة وهي تفقد أعصابها وتلجأ إلى العنف لاستعادة النظام داخل الفصل.

وبدأت المعلمة مهاجمة التلاميذ واحدا تلو الآخر وضربتهم على الرأس قبل أن تصب غضبها على أربعة أطفال يستلقون على الأرض، وأخذت في ركلهم مرارا وتكرارا.