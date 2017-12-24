بالفيديو.. لكمة قوية من مجهول إلى مسلم بمسجد في أستراليا

كانبرا(صدى):

أوضح رئيس جمعية إسلامية بأستراليا، أن أستراليا مجهولاً دخل إلى مساجدها ليوجه بعض الأسئلة لأحد المصلين بالمسجد عن القدس.

وقال، إنه عندما رفض المصلي الإجابة عن تساؤلات هذا المجهول، سدَد له لكمة قوية أدت إلى كسر أنفه، حسبما أظهر مقطع فيديو متداول.

وأشار رئيس الجمعية، إلى أنه تم نقل المصلي إلى المستشفى على الفور، وهو يدعى أحمد عيد زريقة وهو لبناني الجنسية، مقيم في أستراليا منذ 18 عاماً.

وتسلمت الشرطة، مقطع الفيديو المصور من كاميرا المسجد، لعلها تعرف هوية الجاني.