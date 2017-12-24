بعد فوزه الثمين على الهلال.. الفيحاء يخوض مبارة للثأر بمواجهة الاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

يواجه فريق الاتحاد، اليوم الاحد، نظيرة الفيحاء،على ملعب الملك عبد الله الدولي، في تمام الساعة 7:45، في إطار الجولة الـ 15 من دوري المحترفين.

ويدخل الاتحاد اللقاء، برصيد 22 نقطة في المركز الخامس، بينما يوجد الفيحاء في قاع الترتيب في المركز الـ 11 برصيد 16 نقطة.

ويلتقي الفريقين وسط ارتفاع الروح المعنوية لديهما، حيث حقق الاتحاد الفوز في المباريات الأخيرة، مما جعله يطمع في الوصول إلى المراكز الثلاث الأمامية، بينما أدى فوز الفيحاء الثمين على الهلال إلى المزيد من الثقة في القدرة على الفوز اليوم.

ويُذكر أن الاتحاد حقق انتصار على الفيحاء في الدور الأول بـ 5 أهداف مقابل هدفين.