طرق تجعل شريكك يشتاق لك بجنون

متابعات(صدى):

تعد كلمة الاشتياق من الكلمات التي تحب المرأة سماعها، فالشعور بالاشتياق هو دليل الحب، وأساس استمرار العلاقة بين الرجل والمرأة فإليك الطرق التي تجعل شريك يشتاق إليك بلهفة دائما.

1-الثقة: هي أساس نجاح العلاقة فإذا شعر الرجل أنك تشكين ولا تثقين به، فينفر منك ولا يشتاق إليك، ولكن إذا شعر الرجل بالثقة من شريكة حياته سيتولد لديه الرغبة الدائمة في أن يكون بجانبها.

2-منح الهدايا: أحرصي أن تتركي له شيء يخصك كإكسسوار، فبهذا تتركي له أثر، وتجعليه يستشعر دوما بالحنين والاشتياق إليك.

3-عدم الاتصال به بكثرة: يعد الاتصال والمراسلة الدائمة تصيب العلاقة العاطفية بالفتور ويختفي الاشتياق، لكن يمكنك أن تنتظري عليه قليلا حين يتصل بك ولا تجاوبي بسرعة على رسائله، حتى يشعر أنك قد تكوني منشغلة بعض الشيء وقد تستمعي بوقتك فهذا يزيد من لهفته إليك.

4-وأخيرا يمكنك أن تكوني النقطة والمكان الذي يلجأ إليه في حالة شعوره بالضغط أو يكون لديه مشاكل، وفي كل المواقف الصعبة، كذلك عليك أن تتفهمي احتياجاته حتى تصبحي السند له ويشعر بدعمك دائما.