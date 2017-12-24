كوريا الشمالية تُلمح إلى شن حرب بعد عقوبات مجلس الأمن
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، عن رفضها العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن عليها، معتبرة إياها ” اعتداءً صارخًا على سيادتها وعملًا حربيًا يقضي على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة “.
وكان مجلس الأمن فرض عقوبات على كوريا الشمالية، تتضمن حظرًا على حوالى 75 في المئة من المشتقات النفطية إلى كوريا الشمالية، وتحدد سقفًا على تزويدها بالنفط الخام، كما تفرض ترحيل جميع الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلادهم بحلول نهاية العام 2019.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 44 دقيقة
مجرد كلام على الورق فقط من الامم المتحدة ويوجد فى أدراج الامم المتحدة مئات القرارا ت الغير مفعلة وكوريا الشمالية مفروض عليها قرارات مماثلة من عدة أعوام ولم تردع كوريا الشمالية حيث لها المئات من الشركات بالخارج والمصالح مع عدة دول ومنها الصين وروسيا وهما لن يدعمون نشوب حرب كبرى على حدود بلادهما حيث أنهما يعلمان جيدا ان المقصود بتلك المشاكل مع كوريا الشمالية هما التنين الصينى والدب الروسي وليس كوريا الشمالية نهائيا. أمريكا لا يعنيها صواريخ كوريا أو قنابل كوريا النووية أمريكا تريد القضاء على الصين وروسيا بأى ثمن كان !! والكل الان يعلم خطة أمريكا للقضاء على روسيا حديثا حيث كشف موقع عسكرى كندي عن وثائق أمريكية نادرة يرجع تاريخها إلى عام 1945 بتخطيط الولايات المتحدة لمحو الاتحاد السوفييتي من خريطة العالم بقصف 66 مدينة بأكثر من 200 قنبلة نووية.
ونقل موقع “غلوبال ريسيرتش” الكندي في تقرير نشره حديثا أن “وزارة الدفاع الأمريكية وضعت وثيقة سرية يعود تاريخها إلى سبتمبر/أيلول عام 1945 تحت عنوان (إزالة الاتحاد السوفيتي من على خريطة العالم) شملت تصورا لهجوم نووي متزامن على المدن السوفيتية الكبرى”. وبين الموقع أن “خطة البنتاغون تضمنت أسماء المدن الكبرى ومساحة كل منها وعدد القنابل المفترض استخدامها ضد كل مدينة لتدميرها وقتل كل من فيها” موضحا أنه “وفقا للوثائق فإن موسكو كان مقررا أن تستهدف بـ6 قنابل نووية بهدف تدميرها تماما وقتل جميع قاطنيها”.
وتابع الموقع، أنه “وفقا لخطة البنتاغون فإن عدد القنابل التي سيتطلبها تدمير الاتحاد السوفيتي والقضاء عليه هي 204 قنابل نووية لضرب 66 هدفا” وبين التقرير أن “الخطة السرية الأمريكية” وضعت عام 1945 بعد شهر من قصف اليابان بالقنابل النووية. وأوضح الموقع أنه “لا يمكن تصور حجم الدمار الذي تسببه أكثر من 200 قنبلة نووية إذ إن قنبلة نووية واحدة أدت إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص في الحال عندما ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية في الحرب العالمية الثانية”.
ولكن الخطة الغيت بسبب عدم اليقين بتوابع القاء 204 من القنابل النووية على سلامة أمريكا نفسها من الغبار النووى الذى قد يطوف الكرة الارضية مع السحب ويهلك الامريكان أنفسهم !!!