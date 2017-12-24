كوريا الشمالية تُلمح إلى شن حرب بعد عقوبات مجلس الأمن

بيونج يانج(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، عن رفضها العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن عليها، معتبرة إياها ” اعتداءً صارخًا على سيادتها وعملًا حربيًا يقضي على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة “.

وكان مجلس الأمن فرض عقوبات على كوريا الشمالية، تتضمن حظرًا على حوالى 75 في المئة من المشتقات النفطية إلى كوريا الشمالية، وتحدد سقفًا على تزويدها بالنفط الخام، كما تفرض ترحيل جميع الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلادهم بحلول نهاية العام 2019.