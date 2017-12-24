بالفيديو.. رجل يحرق زوجتيه حتى الموت

نيودلهي(صدى):

أقدم رجل هندي على إشعال النيران بزوجتيه حتى فارقتا الحياة عقب حبسهما داخل سيارته .

وكانت تلقت الشرطة الهندية بلاغ بنشوب حريق بأحد السيارات نتج عنه حرق سيدتان كانا مسافرتين بالقرب من قرية شيشاوا الهندية .

وبالتحريات تبين ان المتوفيتان زوجتان لرجل يٌدعى ” ديبا رام ” وتم ضبطه للاشتباه في قتلهما عندما اشتعل الحريق وتمكن من الخروج، بينما زوجتيه بقيتا محاصرتين داخل أبواب السيارة المغلقة.

وقال مصدر أمني في تصريحات اعلامية ، أن ديبا تزوج من امرأة ثانية تبلغ من العمر 22 عاما لأن زوجته الأولى البالغة من العمر 26 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو الآن متهم بقتلهما رغم أن لديه ابنا من زوجته الأولى وطفلين من زوجته الثانية.

وتعتقد الشرطة أن المشتبه به أغلق على السيدات باب السيارة بعد أن خرج منها وأشعل النار، حيث حاول أن يظهر الحريق وكأنه حادث.

وأضافوا أن الزوج ادعى أن زوجتيه تآمرتا معا لقتله من خلال خنقه، واعترف أنه قام بإحراقهما لأنهما لم تكونا شبيهتين بوالدته.