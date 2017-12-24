مدرب الأخضر: منتخب الإمارات قوي ونستعد له بشكل مميز

ماجد محمد(صدى):

أعرب كرونوسلاف يورسيتش، المدير الفني لمنتخب الأخضر، اليوم الأحد، عن حزنه؛ لإصابة لاعبه هزاع، موضحًا أنه خلال فترة الإعداد كان يعمل بشكل ممتاز.

وتمنى ” يورسيتش ” ، خلال المؤتمر الصحفي، أن يعود هزاع في أسرع وقت، قائلًا: ” لم أحتاج لاستدعاء أي لاعب آخر، سواءً ناصر الشمراني أو غيره “.

وتابع: ” لدي اللاعب مختار فلاته وهو جاهز تمامًا للمباراة، وهو لايقل عن اللاعب هزاع، ولهذا اخترت هتان باهبري لتعويض مكانه بعد الإصابة، ومختار هو خياري الأول الآن “.

وأكد على أن منتخب الامارات قوي ويمتلك مدربًا عالميًا شهيرًا، مضيفًا: ” أنا أعمل على تجهيز الفريق أيًا يكن الفريق المقابل “.

وأوضح أنهم شاهدوا مباراة عمان والامارات في إطار خليجي 23؛ للاستفادة منها للتحضير في مباراة المنتخبين المقرر إقامتها غدًا.

واستكمل: ” الفريق يعيش حالة معنوية ممتازة وهذا الأمر سهل علينا الاستعداد للمباراة المقبلة، ونحن قادرين على إعداد الفريق بشكل مميز لمباراة الامارات “.