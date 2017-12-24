” الحوثي بنكهة إيرانية “.. الدعم الإعلامي والعسكري واللوجستي ينتشر في صنعاء

فهمي محمد(صدى):

تتنوع أساليب الدعم الإيراني لمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن؛ لنشر شرها وإرهابيها في ربوع الوطن العربي وتحقيق غاية طهران الدائمة بتفتيت الدول العربية ودخولها ونشر جنودها بها.

وتمد إيران المليشيا بكافة أنواع الدعم اللازمة لتحقيق هذا الهدف، حيث يحصل الحوثيون على دعم إعلامي عبر القنوات الإيرانية من خلال تزييف الحقائق، وتضليل المجتمع الدولي، وتغييب رأي الشعب اليمني، بالإضاقة إلى تجييش الإعلام ضد الحكومة الشرعية لليمن.

ويتمثل الدعم الإيراني العسكري لمليشيا الحوثي في تزويدها بصواريخ بالستية ” قيام ” ، وصواريخ أرض- أرض، وطائرات بدون طيار ” أبابيل، قاصف ” ، وتحويل صواريخ الطائرات من جو- جو إلى أرض- جو، بالإضافة إلى قوارب سريعة مفخخة ومسيرة بتقنيات الحاسب الآلي ” عن بعد “.

كما تساعد طهران الحوثيين في تزويد كافة قواعدها العسكرية بألغام بحرية ” طافية، غاطسة ” ، والـ ” آر بي جي ” مضادات الدروع، وصواريخ كورنيت، بالإضافة إلى عبوات ناسفة يتم فيها استخدام طبيعة الأرض أو الطبيعة الجغرافية.

ولم يغيب عن إيران الدعم اللوجستي للمليشيا، عن طريق مساعدتها في الأنظمة الاستخباراتية والتموين العسكري، وزرع خلايا إرهابية في اليمن من خلال تنسيق التعاون مع جزب الله اللبناني الإرهابي، كما تعمل على مساعدتها في تدريب عناصرها من الحرس الثوري الإيراني.