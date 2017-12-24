سجون الحوثيين تحوي أكثر من 18 ألف مختطف يمني

فهمي محمد(صدى):

أسرت سجون الانقلابيين الحوثيين، عدد كبير من المختطفين، يصل لـ18 ألف يمني، بمختلف محافظات البلاد، منذ فرض سطوهم على صنعاء.

وقال “ التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ” : إن عدد حالات الاختطاف التي نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية، التي تم رصدها، وصلت إلى 15968 حالة، في حين بلغت حالات الإخفاء القسري 2638 شخصًا.

وطالب التحالف الحوثيين بإطلاق سراح المختطفين والمختفيين كافة، مناشدًا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بممارسة المزيد من الضغوطات على الحوثيين.