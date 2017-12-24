الحصيني: آخر مرة سقط الثلج على الرياض كان عام 1392هـ

حمود العنزي(صدى):

أجاب عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، عن الاستفسارات بشأن سقوط الثلج في الرياض، وقال أن أخر مرة سقط فيها الثلج على الرياض كان عام 1392هـ.

وقال عبد العزيز الحصيني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر ” ، ” الحمد لله ورد عدة استفسارات عن سقوط ثلوج على الرياض، حسب المعطيات الجوية الفرصة ضعيفة جداً والله أعلم، آخر مرة سقطت ثلوج على الرياض كان عام 1392 هـ “.

وأضاف ” العوامل التي تساعد على تساقط الثلوج كتلة قطبية رطبة، حوض علوي بارد، درجات الحرارة في طبقات الجو تحت الصفر تختلف من طبقة إلى أخرى “.