شائعات بقرية مصرية أدت إلى اقتحام كنيسة وتحطيم محتوياتها

القاهرة(صدى):

تسببت شائعات انتشرت في إحدى قرى محافظة الجيزة المصرية، عن قيام الأقباط بالصلاة في مكان عبارة عن بناء بدون صلبان، وأنهم يجهزونه لتدشينه ككنيسة لهم وينون رفع الأجراس فيها، في احتشاد الأهالي في المكان ومنع الأقباط من دخوله، الجمعة الماضية.

واقتحم الأهالي، البناء بعد ذلك، أدى إلى حدوث اشتباكات بين الطرفين التي أسفرت بدورها عن وقوع مصابين وكان من بين المصابين صاحب قطعة الأرض التي تبرع بها لإقامة المبنى عليها، وهو عيد ابراهيم عطية، وابنه، وابن عمه سمير سعد ابراهيم، وتم نقلهم للمستشفى.

وقالت مطرانية أطفيح الأرثوذكس، إن المكان المعتدى عليه تقام به الصلوات منذ ما يقرب من 15 عاماً، وبعد صدور قانون بناء الكنائس تقدمت المطرانية رسميًا لتغيير وضعه إلى كنيسة.