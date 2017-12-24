بالفيديو.. ” الزعاق ” يفسر ظاهرة أطول ليالي العام
يعيش سكان المنطقة العربية، والشرق الأوسط، هذه الأيام، أطول الليالي خلال العام؛ نظراً لميل الشمس من ناحية الجنوب في رحلتها السنوية.
وشرح الدكتور خالد الزعاق، الخبير الفلكي، تفسير هذه العملية عبر مقطع فيديو مصور له نشره على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر “.
نعيش أطول ليالي السنة … وهذا شرح لكيفية حدوث ذلك pic.twitter.com/XQF4JvLsEG
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) December 24, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24445 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يجزاك خير يادكتور خالد
هذي فرصة للي بينام اليل ويريح أعصابة
ويقوم يصلي آخر اليل وهو نشيط🤗
jamalco[ عدد التعليقات: 5673 ] نشر منذ 32 دقيقة
يسعدك ربي يلي في بالي ودمتم بخير وصحه وعافيه ودوى البره المعدوس بالتمر تسخن سخن ويصبصب عرق والمعدوس في البطن يدوس للبرد المعدوس وكم فص تمر تصبح حصان