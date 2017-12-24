بالفيديو.. ” الزعاق ” يفسر ظاهرة أطول ليالي العام

عادل الحربي(صدى):

يعيش سكان المنطقة العربية، والشرق الأوسط، هذه الأيام، أطول الليالي خلال العام؛ نظراً لميل الشمس من ناحية الجنوب في رحلتها السنوية.

وشرح الدكتور خالد الزعاق، الخبير الفلكي، تفسير هذه العملية عبر مقطع فيديو مصور له نشره على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر “.