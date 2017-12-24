بالصور.. تدشين أجهزة الضبط الآلي المتحركة على سيارات المرور

نايف السالم(صدى):

دشنت الهيئة العامة للمرور أجهزة الضبط الآلي المتحركة والمثبتة على سيارات المرور، والتي اُعلنت مؤخرا.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تدشين أجهزة الضبط الآلي المتحركة والمثبتة على سيارات المرور والتي تم الإعلان عنها سابقا “.