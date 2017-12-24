بالصور.. تدشين أجهزة الضبط الآلي المتحركة على سيارات المرور
دشنت الهيئة العامة للمرور أجهزة الضبط الآلي المتحركة والمثبتة على سيارات المرور، والتي اُعلنت مؤخرا.
وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تدشين أجهزة الضبط الآلي المتحركة والمثبتة على سيارات المرور والتي تم الإعلان عنها سابقا “.
روميو[ عدد التعليقات: 743 ] نشر منذ 1 ساعة
الشعب مايبله إلا كذا الصراحة لأنه شعب همج
ابو راكان[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 37 دقيقة
الشعب مو همج الشعب يبيله فقط توعيه مستمرة
اذا كلامك صح اجل انت من الشعب وأخوك وكل قريب لك فهم على قولك
ثانيا الهمجيه في النك نيم يا رميو انت وثقافتك الي تكتبها عدل اسمك وبعدين تكلم
وانا اعتبرك دخيل على مجتمعنا
فيه اخطاء وفيه قصور من الجهتين لكن لا يطبق القانون في يوم ولليله نحتاج وقت توعوي حتى من اخطا ليس راضي بما يفعل لكن ندعو ونثقف
وبلدنا فيها خير من اَهلها ومن يسكن معنا الا الحقود فلا علاج له