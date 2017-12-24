بالفيديو.. أسيل عمران تكشف سبب توقفها عن الغناء
كشفت الفنانة أسيل عمران خلال لقاء تليفزيوني لها، عن سبب توقفها عن الغناء خلال هذه الفترة.
وقالت أسيل، ” في الفترة الماضية كنت موقعة مع شركة فاذا كنت أبغي أعمل أي عمل كان يجب أن أتواصل مع الشركة وفي هذه الفترة ما تعاملت معي لنصور أغنية أو نسوي شئ فبرد الموضوع وأنا بردت كمان وحماسي اختلف عن أول ما طلعت الأغنية “.
وتابعت أسيل، ” رأيت أن ما أنا فيه غير صحيح فانفصلت عن الشركة التي كنت اتعاقد معها “.
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