قوة أمنية سرية ساعدت الحوثيين في قتل صالح

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر أمنية في صنعاء، بأن الحوثيين قتلوا الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالتعاون مع قوة أمنية سرية ذات مهام متعددة، تعرف باسم ” الأمن الوقائي ” ، بزعامة أمير الجماعة عبد الملك الحوثي.

وأوضحت المصادر أن عناصر ” الجهاز الأمني ” الحوثي ، رصدت منذ أشهر كافة تحركات الرئيس السابق بما في ذلك اتصالاته ولقاءاته واتصالات المقربين منه، وأماكنه، ومعرفة معلومات دقيقة عن حجم القوات الموالية له ونوع التسليح الذي تمتلكه.

واستطاعت هذه القوة الحوثية زراعة أجهزة تنصت داخل منزل صالح واشترت مقربين منه ضمن حراساته وطاقمه الإعلامي لرصد كل تحركاته.

وعرفت المصادر هذه القوة الأمنية بأنها متعددة المهام، وتمثل الذراع الاستخباراتي لزعيم الجماعة وتتجاوز وظيفتها دائرة الخصوم إلى عناصر الجماعة نفسها.

كما ترجح مصادر قريبة من الجماعة أن جهاز ” الأمن الوقائي ” الحوثي كان سببا في إطاحة قيادات كثيرة من مناصبها القيادية وتستدل على ذلك بإطاحة خطيب الجماعة وأمين أموالها في صنعاء شرف المتوكل قبل أشهر من منصبه.