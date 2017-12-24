الضمان الصحي يلزم مقدمي الخدمة بوضع لافتات إرشادية في المنشآت الطبية

عادل الحربي(صدى):

ألزم مجلس الضمان الصحي التعاوني (4455) من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين تحت مظلة التأمين الصحي بوضع لافتات إرشادية، باللغتين العربية والإنجليزية، تحمل مضامين توعوية ومعلومات عن قنوات الاتصال بالأمانة العامة ووضعها في مكان بارز عند مكاتب الإستقبال ومكاتب موافقات التأمين، وصالات الإنتظار بالإضافة إلى أقسام التنويم و الصيدليات بحيث يسهل للمؤمن لهم رؤيتها والإستفادة منها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي ياسر بن علي المعارك أنّ المجلس قام بتصميم وتنفيذ (6600) لافتة تحمل معلومات الاتصال بالأمانة العامة في إطار تطوير قنوات التواصل مع المؤمن لهم في حال وجود أي استفسار عن نظام الضمان الصحي التعاوني أو اللائحة التنفيذية أو الوثيقة الموحدة وكذلك تلقي المقترحات والشكاوى من خلال العناوين الموضحة في اللافتة وهي: مركز الإتصال الموحد (920001177) أو البوابة الإلكترونية البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa أو البريد الإلكتروني [email protected] : إضافة إلى تطبيق الهواتف الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي على الصفحات الرسمية cchi.ksa .

ولفت إلى أنّ هذه الخطوة جاءت في إطار الجهود الكثيفة التي يبذلها المجلس للقيام بأدواره التنظيمية والإشرافية على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، التي تدفع جميعها نحو رفع مستوى الوعي بحقوق وواجبات المؤمن لهم بما يحقق حصولهم على خدمات الرعاية الصحية التأمينية بمستوى متميز لجميع العاملين بالقطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين وأفراد أسرهم كونهم الشريحة التي يستهدفها النظام ،مبيناً أن إجمالي أعداد المؤمن لهم فاقت (12,008,462) مؤمنا له، يتلقون جميعهم خدمات التأمين الصحي من خلال (27) شركة تأمين صحي مؤهلة و(9) شركات إدارة مطالبات عبر (4455) مقدم خدمات الرعاية الصحية.

واكّد المعارك أهمية تواصل جميع أطراف العلاقة التأمينية مع الأمانة العامة التي عملت على فتح قنوات الاتصال حيث تقدم جميع المعلومات عن نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة إضافة إلى أسماء شركات التأمين المؤهلة وأسماء مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين وكذلك الرد على الاستفسارات وتلقي الملاحظات واستقبال الشكاوى.