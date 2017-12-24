بالفيديو .. تشابك بين مواطنين بإشارة مرور بنجران
وقعت مشادة عنيفة بين مواطنين، وصلت إلى التشابك بالأيدي في إحدى إشارات المرور بمدينة نجران.
وقد تداول النشطاء مقطع فيديو يظهر التشابك بين المواطنين، مما تسبب في تعطيل حركة المرور بالإشارة، وتدخلت أشخاص لفض العراك.
وشهدت الإشارة ارتفاع أصوات تنبيه السيارات لتعطل الحركة وضياع وقتهم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24445 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يصلحهم🤔
التشابك بالأيدي عمره ماجاب نتيجة
وش تستفيد يوم ترجع بيتك وأنت طاق ولا مطقوط
هذا إذا رجعت آصلآ
تبي تأدب الناس وتمشيهم على كيفك
طيب أفرض طحت بواحد مريض ولا فيه سكر وضغط
وفطس بين يدينك
ترجع تخيس باالسجن
وتكفون وماكان قصدي
وانا وانا
الله يعين بس🤔