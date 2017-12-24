بالفيديو .. تشابك بين مواطنين بإشارة مرور بنجران

راشد آل شريه(صدى):

وقعت مشادة عنيفة بين مواطنين، وصلت إلى التشابك بالأيدي في إحدى إشارات المرور بمدينة نجران.

وقد تداول النشطاء مقطع فيديو يظهر التشابك بين المواطنين، مما تسبب في تعطيل حركة المرور بالإشارة، وتدخلت أشخاص لفض العراك.

وشهدت الإشارة ارتفاع أصوات تنبيه السيارات لتعطل الحركة وضياع وقتهم.