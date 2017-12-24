صفقات جديدة لـ ” نادي الاتفاق ” في الشتاء
كشف رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الاتفاق، عن استعداده للتكفل بتعاقد ناديه مع صفقتين، بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأعلن نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، : ” رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الاتفاق الأستاذ عبدالرحمن الراشد يعلن عن تكفله بصفقتين من صفقات الفترة الشتوية للفريق الأول ” .
وتبدأ فترة الانتقالات الشتوية، في الرابع من يناير المقبل، وتستمر حتى نهاية الشهر، كما يتواجد الاتفاق في المركز الـ13 ما قبل الأخير في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 نقطة.
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