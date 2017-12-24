بالفيديو.. والد متسابقة بـ ” ذا فويس ” يشعل الخلاف بين كاظم وتامر

نورة الشهري(صدى):

أبهرت المتسابقة المصرية أشرقت لجنة تحكيم برنامج The Voice Kids بعد غنائها ” أما براوة ” للفنانة نجاة، بصوت رائع وجعلتهم يلتفتون اليها بمجرد بدء الغناء على المسرح.

واختارت المتسابقة المصرية الفنان تامر حسنى لتنضم إلى فريقه، بعد محايلة وتنافس من لجنة التحكيم على انضمامها، فيما استاء النجم العراقى من والد الطفلة، الذي شاور اليها من الشرفة المخصصة لعائلة المتسابق وقال لها ” اختارى تامر ” ، ما أثار غضب النجم كاظم الساهر الذي قال له ” أنا سامعك ” مُشيراً الى انه من الخطأ أن يتدخل أهالي المتسابق في أختيار أطفالهم للفنان الذي يريدون الانضمام لفريقه .