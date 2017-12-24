مقتل 37 شخصا في حريق مركز تجاري بالفلبين

مانيلا(صدى):

أكدت السلطات المحلية في الفلبين، اليوم الأحد، أنه من المرجح مقتل 37 شخصًا في الحريق الذي شب بمجمع التسوق في مدينة دافاو جنوبي الفلبين.

وقال نائب رئيس بلدية دافاو ” باولو دوتيرتي ” على صفحته الرسمية على ” فيس بوك ” : ” فرص هؤلاء الأشخاص الـ37 في أن يكونوا قد نجوْا من الحريق “معدومة”؛ وفق وكالة ” فرانس برس “.

وكان اندلع حريق في مركز تسوق ” نيو سيتي ” المؤلف من 4 طوابق، صباح أمس السبت، ما أدى إلى احتجاز أشخاص كثيرين بداخله، خاصةً في مركز الاتصالات الواقع في الطبقة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع وقوع عاصفة “تمبين” الاستوائية، التي حصدت 182 قتيلاً، إضافة إلى 153 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.