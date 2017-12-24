” متحدث صحة بيشة ” يوضح حقيقة صورة أشرطة السكر المنتهية المتداولة

أبها(صدى):

نفى المتحدث الإعلامي لصحة بيشة، عبدالله سعيد الغامدي، انتهاء صلاحية أشرطة السكر التابعة لمركز صحي ظهاير قنيع، المصرفة حاليًا بالأسواق، مؤكدًا أن صور الأشرطة المتداولة قديمة، وتم صرفها في فترة سابقة، ولا تمت للأشرطة المصرفة حاليًا بصلة.

وصرح الغامدي لمصادر خاصة، أنه كانت تصرف كمية كافية من أشرطة السكر للمردة، ولم تستعمل حتى انتهت فترة صلاحيتها، لذ قد تكون الصور المتداولة لأشرطة قديمة.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة توضح أن مستوصف ظهاير قنيع يصرف لمرضى السكر شرائح منتهية الصلاحية، مستغلين كبر سن المرضى، وعدم اكتراثهم للتاريخ الموجود بها.