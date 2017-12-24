احتجاز زوجين مسنين لحوزتهما ” الماريجوانا ” بأمريكا

واشنطن(صدى):

ألقت شرطة نبراسكا بالولايات المتحدة القبض على زوجين لحيازة مخدر ” الماريجوانا ” عند حاجز مروري بعدما شمت رائحة نفاذة من السيارة .

وأوضحت التحقيقات أن الزوجين المسنين كان بحوزتهم 28 كيلو غراما من الماريغونا الذي تبلغ قيمتها أكثر من 300 ألف دولار، بينما قالوا في التحقيقات أنهما كانوا يعتزموا توزيع هذه الكمية على أصدقائهم بمناسبة عيد الميلاد، وأفرجت الشرطة عن الزوج بعد دفع غرامة مالية، بينما زوجته تلقت أمرا بالمثول أمام القضاء.

وتعد الماريغوانا أحد أنواع المخدرات ويطلق عليها ” بانجو ” أو ” الكيف ” وأسماء أخرى.

يذكر أن الولايات المتحدة قننت الماريغوانا بعدة ولايات ولكن نبراسكا لم تكن ضمن هذه الولايات المقننة.