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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالفيديو.. اللحظات الأولى لاشتعال النار في مكابح عجلات طائرة جدة

بالفيديو.. اللحظات الأولى لاشتعال النار في مكابح عجلات طائرة جدة
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى لاشتعال النار في مكابح عجلات إحدى الطائرات السعودية فور هبوطها بمطار الملك عبدالعزيز في جدة، قادمة من الكويت.
وكان الحساب الرسمي للمطار عبر ” تويتر ” ، أعلن عن تلقي مركز المراقبة الجوية منتصف ليل الجمعة، بلاغاً يفيد بوجود حريق في عجلات طائرة الخطوط السعودية القادمة من الكويت، بعد هبوطها أرض المطار، وتم رفع حالة الطوارئ والسيطرة على النيران.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 24445 ] نشر منذ 58 دقيقة

حمدالله على السلامة
وبسيطة دامها جت فاالكفرات
أحتمال الهبوط كان قوي شوي
وصار في أحتكاك أدى للحريق
لكن الف حمدالله
على سلامة الركاب وطاقم الطائرة.

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