بالفيديو.. اللحظات الأولى لاشتعال النار في مكابح عجلات طائرة جدة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى لاشتعال النار في مكابح عجلات إحدى الطائرات السعودية فور هبوطها بمطار الملك عبدالعزيز في جدة، قادمة من الكويت.

وكان الحساب الرسمي للمطار عبر ” تويتر ” ، أعلن عن تلقي مركز المراقبة الجوية منتصف ليل الجمعة، بلاغاً يفيد بوجود حريق في عجلات طائرة الخطوط السعودية القادمة من الكويت، بعد هبوطها أرض المطار، وتم رفع حالة الطوارئ والسيطرة على النيران.