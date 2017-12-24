بالفيديو.. اللحظات الأولى لاشتعال النار في مكابح عجلات طائرة جدة
أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى لاشتعال النار في مكابح عجلات إحدى الطائرات السعودية فور هبوطها بمطار الملك عبدالعزيز في جدة، قادمة من الكويت.
وكان الحساب الرسمي للمطار عبر ” تويتر ” ، أعلن عن تلقي مركز المراقبة الجوية منتصف ليل الجمعة، بلاغاً يفيد بوجود حريق في عجلات طائرة الخطوط السعودية القادمة من الكويت، بعد هبوطها أرض المطار، وتم رفع حالة الطوارئ والسيطرة على النيران.
اشتعال النيران في منظومة مكابح عجلات الهبوط لطائرة #الخطوط_السعودية من طراز A321 بعد هبوطها في #مطار_الملك_عبدالعزيز_الدولي بجدة قادمة من #الكويت مما دفع قائدها لإعلان حالة الطوارئ وقد تم إخماد الحريق بشكل فوري وإخلاء الركاب بدون تسجيل أي إصابات pic.twitter.com/ORP6ytNDnW
— عشاق عالم الطيران (@AviationWG) December 23, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24445 ] نشر منذ 58 دقيقة
حمدالله على السلامة
وبسيطة دامها جت فاالكفرات
أحتمال الهبوط كان قوي شوي
وصار في أحتكاك أدى للحريق
لكن الف حمدالله
على سلامة الركاب وطاقم الطائرة.