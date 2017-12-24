طفل هندي يتحول لإله

نيودلهي(صدى):

تحول الطفل ” كريشنا ياداف ” البالغ من العمر 3 سنوات، من طفلا عاديا إلى إلها لدى الهنديون.

يمتلك كريشنا ذيلا أسفل ظهره يشبه ذيل القرود، السبب الذي جعل المواطنون يتخذونه إلها، ظنًا منهم أنه يجسد إله الهندوس ” باجرانغبالي ” ، وأصبح الطقل مقصدا للجميع للتبارك به.

وولد كريشنا بكتلة من اللحم في جسده، تحولت مع مرور الوقت إلى ذيلا؛ وقد رفضت العائلة قطعه اعتقادا أنه يمثل إلهه الهندوس.

أصبح الطفل مقصدا للناس القادمين من جميع أنحاء البلاد لتلقي بركاته، ويعتقد كثيرون أنه يجسد ” باجرانغبالي ” ، إله الهندوس.

وكان الطفل قد ولد بكتلة لحم في جسمه، والتي نمت إلى ذيل حقيقي مع مرور الوقت، ولكن عائلته ترفض قطعها، خوفا من أن يكون فألا سيئا.

ويوضح التفسير العلمي سبب هذا الذيل، بأن ذلك يرجع لخلل في مرحلة النمو المبكرة للجنين عندما لا تنغلق بعض فقرات الظهر على أنبوب الأعصاب المركزي. ويسمى ذلك بـ ” سبينا بيفيديا ” .